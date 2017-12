No Campo Limpo, dupla atira após assalto a joalheira Dois bandidos assaltaram no final da tarde de ontem a joalheria Johara Gold, no Shopping Campo Limpo, na zona sul de São Paulo. Lojas chegaram a fechar, mas no início da noite já funcionavam normalmente. O crime aconteceu exatamente uma semana depois do último assalto a shopping na cidade, no Ibirapuera, também zona sul.