No calor, bairros ficam quatro dias sem água em Sorocaba

Dez bairros das zonas norte e leste de Sorocaba estão sem água desde a noite de domingo por causa do rompimento de uma adutora. O reparo na tubulação já foi feito, mas o abastecimento só será restabelecido na quarta-feira, 5. A falta de água, agravada pelo calor intenso dos últimos dias, atinge cerca de 80 mil moradores da região que vai do bairro Retiro São João, na zona norte, até o bairro da Serrinha, na zona leste. Vários condomínios residenciais também foram afetados. O rompimento ocorreu num ponto em que a tubulação de ferro de 16 polegadas atravessa o rio Sorocaba. O sistema pode ter sido abalado pelas cheias do rio em decorrência das chuvas. Além do reparo na adutora, foi preciso construir suportes de concreto para escorar a tubulação. De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE), o prazo é necessário para a secagem do cimento.