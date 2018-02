No bonde com Mário de Andrade Um passeio pela São Paulo das primeiras décadas do século 20. O recém-lançado livro O Arlequim da Pauliceia, de Aleilton Fonseca (Geração Editorial, 296 páginas, R$ 29,90), mostra o amor que nutria pela capital paulista o poeta, romancista, musicólogo, historiador, crítico de arte e fotógrafo Mário de Andrade (1893-1945) - este multifacetado modernista, um dos mais conhecidos participantes da Semana de Arte Moderna de 1922.