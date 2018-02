No auge, vendia até helicóptero

Sintonizada com as tendências internacionais, a butique privada cresceu e no fim dos anos 1990 já ocupava casas vizinhas que se comunicavam por corredores secretos, a portas fechadas. No auge dos negócios, já comandados por Eliana Tranchesi - filha de Lúcia -, a loja chegou a vender até helicópteros. Rebatizada de Villa Daslu, tornou-se o império do luxo no Brasil e ponto de encontro da classe AA. No complexo da Marginal, megafestas reuniam de celebridades a socialites paulistanas no mezanino com vista para o rio.