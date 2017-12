No alto da montanha, agora com celulares

Há menos de cinco anos, quando começou a despontar para o turismo, não pegava nem celular em Gonçalves (MG). A cidade fica no alto da Serra da Mantiqueira, tem clima ameno durante todo o ano e frio rigoroso no inverno. O forte é o turismo ecológico, com diversas cachoeiras e muitas pedras para subir - a mais famosa é a Pedra do Forno que, dizem, tem formato de forno a lenha. Na Pedra São Domingos, dá para chegar de carro e ter uma linda vista da paisagem verde. Ah, e pode deixar o smartphone ligado: hoje, o sinal já pega direitinho em toda a região.

ONDE FICAR?

Requinte do campo com toque mineiro

Gonçalves já é pequena - são 4 mil moradores -, mas dá para buscar ainda mais sossego hospedando-se a poucos quilômetros do centro. A Pousada Três Orelhas (www.tresorelhas.com.br) fica no distrito homônimo e tem um agradável bosque de araucárias. A Passaredo (www.pousadapassaredo.com.br) faz o estilo rústico com piscina. Na Serra Vista (www.pousadaserravista.com.br), o conforto vai além: quartos com cama king-size, banheira de hidromassagem e lareira. Mas o bom mesmo das pousadas é o café da manhã mineiro, com todo tipo de queijos e bolos.