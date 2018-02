No 5º dia sem chuva, Cantareira se mantém estável pelo 2º dia

SÃO PAULO - Mesmo no quinto dia sem chuva, o Sistema Cantareira continuou estável pelo segundo dia consecutivo nesta segunda-feira, 13. Segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o manancial está com 19,9% de sua capacidade.

A estabilidade é a mesma se for considerado o novo cálculo da Sabesp: 15,4%, mesmo volume deste domingo, 12. Tal indicador, que considera o volume útil acrescido do volume de reserva técnica, passou a ser divulgado pela Sabesp após pressão do Ministério Público Estadual.

Na prática, a antiga metodologia e a nova consideram o mesmo volume de água armazenada disponível. O que muda é a base de comparação. Na antiga, o porcentual é resultado da divisão do volume armazenado pelo volume útil, que desconsidera as reservas técnicas, chamadas de volume morto. Na nova metodologia, a água disponível no manancial é comparada ao volume total, que traz a capacidade do Cantareira incluindo os dois volumes mortos.

Outros mananciais. Os Sistemas Alto Tietê, Guarapiranga e Rio Grande registraram queda. A maior diminuição de volume ocorreu no Guarapiranga, que estava com 83,8% de sua capacidade no domingo e, nesta segunda, registrou 83,6%.

Já o Rio Grande e o Alto Tietê perderam 0,1% cada - foram de 96,6% para 96,5% e de 22,1% para 22%, respectivamente. Por sua vez, o Sistema Alto Cotia ficou estável e o Rio Claro foi o único a subir 0,1% - de 45,4% para 45,5%. No período, houve 0,2 mm de chuva no local.