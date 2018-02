No 4º dia, cerco a Paraisópolis soma 17 presos

Até a manhã de ontem, de acordo com os dados mais recentes da Secretaria de Segurança Pública do Estado, 17 pessoas foram presas em flagrante - incluindo integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), como Edson Santos, de 31 anos, o Nenê. Dentro da facção criminosa, Nenê tinha uma função disciplinar, ou seja, era um dos responsáveis por fazer julgamentos no chamado "tribunal do crime".

Já foram apreendidos também mais de 700 kg de cocaína, 212 kg de maconha e 50 frascos de lança perfume. A corporação recolheu entre os criminosos 14 armas - como dois fuzis de uso restrito e 324 munições de diferentes calibres. / W.C.