No 27º arrastão do ano, churrascaria é atacada na Bela Vista Pelo menos oito adolescentes invadiram, na tarde de sábado, a churrascaria Central Park II, na Rua Rui Barbosa, na Bela Vista, região central de São Paulo. Segundo funcionários do restaurante, eles roubaram pertences de clientes e o dinheiro do caixa.