No 1º fórum digital, processos ainda correm em papel O primeiro fórum digital de São Paulo ainda não saiu do papel. É bem verdade que as instalações, os juízes e os funcionários estão todos lá, desde 2007. Mas o processo, que era para ser totalmente informatizado, continua sendo entregue em papel, como nos tempos do Brasil colônia. Essa é a realidade do Fórum Regional Nossa Senhora do Ó, na zona norte da capital.