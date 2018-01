No 1.º dia útil do Rodoanel, Av. dos Bandeirantes tem trânsito livre às 17h

SÃO PAULO - No primeiro dia útil de funcionamento do Trecho Sul do Rodoanel, a Avenida dos Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, tinha tráfego livre por volta das 17 horas. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a redução da lentidão na via foi de 182%.

Já a cidade apresentou redução de 21% no congestionamento média do trânsito entre 7h e 19h, informou a CET. Os índices foram calculados com base nos números registrados na última segunda-feira anterior à inauguração do trecho, dia 22.

O projeto do Rodoanel prevê que a Avenida dos Bandeirantes seja uma das que mais se beneficiem com o desafogamento no trânsito gerado pela nova via. A estimativa do governo do Estado é que cerca de 16,5 mil caminhões e 55,5 mil veículos de passeio passem pelo Trecho Sul em dias úteis.