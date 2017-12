No 1º dia de fiscalização, CET só aplica 8 multas na 'zona livre de carro' do Largo 13

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) só aplicou oito multas até as 19h40 de ontem, no primeiro dia de fiscalização da "zona livre de carros" no Largo 13 de Maio, zona sul de São Paulo.

Ontem à tarde, entretanto, os três agentes que orientavam os motoristas na Rua Barão do Rio Branco, a única com restrições no período de pico da tarde, disseram ao Estado que a ordem era não aplicar multas antes que o projeto seja anunciado no Diário Oficial da Cidade. Eles explicaram que os moradores da região serão ouvidos e receberão um cartão com autorização para circular no Largo 13. A assessoria da CET informou que as multas foram aplicadas normalmente.