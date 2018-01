No 1º dia, controle de embarque no Metrô não funciona

SÃO PAULO - Em seu primeiro dia, a operação "Embarque Melhor", que deveria ter sido realizada no horário de pico, entre 17h30 e 19 horas, foi suspensa às 18 horas desta segunda-feira, 28, com a plataforma lotada de gente. Segundo informou a assessoria de imprensa do Metrô, a chuva foi responsável por ter atrapalhado a ação que restringe o número de passageiros na plataforma da Estação Sé do Metrô, na região central de São Paulo.

A operação será implantada novamente na terça. A estratégia da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos (STM) passou a ser implantada no último dia 14, na estação Brás da CPTM e do Metrô. Na CPTM foi ampliado o embarque preferencial (para idosos, gestantes, obesos, deficientes e pessoas com crianças de colo).