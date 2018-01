Nível dos reservatórios de São Paulo cai pelo 14º dia seguido

O nível dos seis principais reservatórios de São Paulo tiveram queda pelo 14º dia consecutivo, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) divulgados há pouco. Apenas o sistema Alto Tietê registrou volume de precipitação nas últimas 24 horas.

O Cantareira, que responde pelo abastecimento de 5,2 milhões de pessoas, registrou queda de 0,1 ponto porcentual, passando de 17,3% nesta sexta-feira para 17,2% neste sábado. Esse índice contabiliza as duas cotas de volume morto, adicionadas no ano passado.

O sistema também teve mudança de 0,1 ponto porcentual no índice negativo, que considera o volume armazenado menos a reserva técnica pelo volume útil, de -12,1% para -12,0%. Já o indicador que leva em conta a divisão do volume armazenado pelo total de água somado às duas cotas de volume morto passou de 13,4% para 13,3%.

Segundo a Sabesp, no acumulado do mês de agosto, o sistema Cantareira registrou somente 0,9 milímetro de chuva. O período, que é considerado o mais seco do ano, tem média pluviométrica de 34,4 milímetros.

Demais mananciais. O Sistema Guarapiranga, que atende o maior número de habitantes de São Paulo (5,8 milhões) recuou de 72,1% ontem para 71,8% hoje. Já o nível do Rio Grande baixou de 85,2% para 84,9%. A maior queda, porém, foi identificada no Sistema Rio Claro, que registrou declínio de 0,5 ponto porcentual, segundo a Sabesp. O Alto Cotia teve retração de 0,3 ponto entre ontem e hoje, enquanto o Alto Tietê baixou 0,2 ponto porcentual.