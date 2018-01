Nível do Sistema Cantareira volta a subir

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, o principal manancial de abastecimento da região metropolitana de São Paulo, voltou a subir nesta quarta-feira, 17, pelo segundo dia consecutivo, segundo dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Outros três mananciais tiveram alta do volume de água armazenada e dois ficaram estáveis.

De acordo com a Sabesp, os reservatórios que compõem o Cantareira operam com 48,4% da capacidade, após alta de 0,3 ponto porcentual. Esse índice, tradicionalmente divulgado pela companhia, considera a reserva profunda como se fosse volume útil do sistema.

A última queda do nível do Cantareira foi no dia 22 de outubro, quando o volume de água represada desceu de 15,7% para 15,6%.

Segundo o índice que calcula a reserva profunda como volume negativo, o nível passou de 18,8% para 19,2%. Já pelo terceiro índice, o manancial está em 37,5%.

Outros mananciais. Além do Cantareira, os Sistemas Alto Tietê, Guarapiranga e Rio Grande registraram alta e operam com 29,3%, 83,8% e 88,5%, respectivamente. O volume do Alto Tietê considera o volume morto adicionado no fim de 2014. Alto Cotia (100,5%) e Rio Claro (81,7%) ficaram estáveis.