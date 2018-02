Nível do Sistema Cantareira volta a cair

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira caiu para 11,7% nesta quinta-feira, 6, de acordo com dados do sistema de monitoramento de mananciais da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). No dia anterior, o manancial estava em 11,8%.

Apesar da tendência de piora nos reservatórios por causa da severa estiagem histórica que atinge o Estado, a média de chuvas acumuladas nos seis primeiros dias de novembro já ultrapassou o total de todo o mês de outubro

Segundo o site da Sabesp, neste mês já choveu 54,7 milímetros de água sobre todo o sistema. A média do mês anterior, o mais seco na história do sistema, foi de 42,5 milímetros de água. Deve chover mais sobre o manancial até o início do final de semana, voltar a ficar seco para então novas chuvas atingirem as represas do reservatório após a segunda quinzena de novembro.