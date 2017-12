Nível do Sistema Cantareira sobe de novo e chega a 14,5%

SÃO PAULO - Pelo nono dia consecutivo, o Sistema Cantareira, que abastece mais de 6 milhões de pessoas na Grande São Paulo, registrou nova alta em sua capacidade neste sábado, 14. De acordo com dados atualizados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o manancial tem hoje 14,5% de volume d'água armazenado. A alta foi de 0,2 ponto porcentual em relação a sexta.

As chuvas desta sexta-feira também fizeram com que os demais reservatórios da Região Metropolitana registrassem alta. A capacidade do Alto Tietê, que também enfrenta uma forte escassez, passou de 20,6% para 21%. O sistema abastece mais de 4 milhões de pessoas e, assim como o Cantareira, já opera no volume morto.

A capacidade da Represa do Guarapiranga, que fica na zona sul de São Paulo, subiu um ponto porcentual de ontem para hoje, chegando a 73,8%. Já o braço Rio Grande, localizado na "parte limpa da Represa Billings", alcançou 96,1% depois de registrar também um ponto porcentual a mais em seu volume d'água. Praticamente cheia, a Billings é a atual aposta do governo Geraldo Alckimin (PSDB) para evitar um racionamento oficial na capital.

As demais altas foram registradas pelo Rio Claro, que subiu 0,2 ponto porcentual e está agora com 40,2%, e Alto Cotia, que passou de 53,6% para 54,2%.