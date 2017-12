Nível do Sistema Cantareira permanece estável em 7,2%

O nível do Sistema Cantareira está nesta quinta-feira, 1º de janeiro, em 7,2%, o mesmo índice de ontem, segundo informações da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O dado leva em conta o volume útil mais a reserva técnica. No último dia 30 de dezembro, o nível era de 7,3%.

No reservatório do Alto Tietê o índice caiu de 12,2% em 31 de dezembro para 12,1% no primeiro dia de 2015. Já no Guarapiranga o volume armazenado permanece em 40,6%.

O Sistema Alto Cotia caiu de 31,5% no último dia de 2014 para 31,4%. Também houve recuo no volume de água do sistema Rio Grande, de 72,1% para 71,9% na virada do ano, e no Rio Claro, de 33,0% para 32,5%.