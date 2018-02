Nível do Sistema Cantareira fica estável pela 2ª vez em 14 dias

SÃO PAULO - A chuva das últimas 24 horas deixou o Sistema Cantareira estável pela segunda vez em 14 dias no mês de novembro, segundo a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Nesta sexta-feira, 14, o nível do reservatório ficou em 10,8% com 24,4 milímetros de chuvas acumuladas sobre as represas que formam o reservatório.

No mês todo choveu 90 milímetros sobre o reservatório enquanto no mês anterior foram 42,5 milímetros em 31 dias. A nova estabilidade foi causada pelas precipitações no sul de Minas Gerais e em regiões no entorno da Bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) na região de Campinas.

Volume morto. Apesar da Agência Nacional de Águas (ANA) ter liberado o Sabesp em puxar os 105 bilhões de litros de água do segundo volume morto, o relatório desta sexta-feira do órgão federal mostra que a primeira conta da reservat técnica de 183,5 bilhões de litros mais do que zerou: está negativa.

Pelo relatório, a Sabesp está devendo água da primeira cota do volume morto. A ANA afirma que a companhia invadiu a segunda parcela já em outubro na Represa Atibainha. A companhia nega e afirma que considera o Sistema Cantareira como um todo e não individualmente por reservatório.