Nível do Sistema Cantareira fica estável neste domingo

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, principal manancial de São Paulo, manteve-se estável neste domingo, 28. O nível de água nos reservatórios do sistema permaneceu em 19,9%, o mesmo apurado nesse sábado, de acordo com informações divulgadas pelo site da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

O cálculo, tradicionalmente divulgado pela Sabesp, já considera duas cotas de volume morto, de 182,5 bilhões de litros de água e de 105 bilhões de litros,adicionadas no ano passado.

Quando se trata da índice negativo, o Sistema Cantareira variou 0,1 ponto porcentual na passagem de sábado para domingo. Ontem, o índice negativo encontrava-se em 9,3% e hoje caiu para -9,4%, quebrando uma sequência de dois dias de estabilidade. No terceiro conceito, o manancial permanece com 15,4% há 14 dias. Esse cálculo divide o volume armazenado no Cantareira pelo volume total (volume útil mais duas cotas de volume morto).

Outros mananciais. O sistema Guarapiranga manteve-se estável, registrando o nível de capacidade de 75,2%. O Sistema Alto Tietê também ficou estável, com 28,8%, e o Alto Cotia recuou 0,2 ponto porcentual, de 64,1% para 63,9%.

O nível de armazenamento do Sistema Rio Claro subiu 0,1 ponto porcentual de ontem para hoje, passando de 71,4% para 71,5%. Já o Sistema Rio Grande recuou em 0,3 ponto porcentual, de 92,7% para 92,4%.