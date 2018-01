Nível do Sistema Cantareira cai pelo 19º dia consecutivo

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, considerado o principal manancial responsável pelo abastecimento no Estado de São Paulo, voltou a cair nesta quinta-feira, 20. O manancial perde volume de água armazenada pelo 19º dia consecutivo.

O Sistema, responsável por abastecer 5,2 milhões de pessoas, registrou queda de 0,1 ponto porcentual, passando de 16,7% para 16,6%, segundo o boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), divulgado nesta quinta-feira, 20. O índice que já considera os dois volumes mortos, adicionadas no ano passado.

Não choveu no Sistema nas últimas 24 horas. O reservatório teve 0,9 milímetro de pluviometria acumulada no mês. A média histórica do manancial é de 34,4mm.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A última vez que o Cantareira registrou alta foi no dia 27 de julho, quando subiu de 18,8% para 18,9%. Desde que iniciou a sequência negativa, o manancial já reduziu 2,3 pontos porcentuais da sua capacidade.

Todos os reservatórios do Estado tiveram perda de volume de água nas últimas 24 horas. Dos seis mananciais, choveu somente no Sistema Rio Claro nas últimas 24 horas: 0,2mm.

O nível do Guarapiranga caiu mais de 0,4 ponto porcentual nesta quinta, passando de 70,5% para 70,1%.

Em crise ainda mais grave, o Alto Tietê teve redução de 0,1 ponto porcentual. O nível de volume armazenado era de 15,4% na quarta e caiu para 15,3% nesta quinta.

O nível de volume armazenado do Rio Grande é de 83,4%. No dia anterior, o índice era de 83,7%. O nível do Alto Cotia reduziu de 55,7% para 55,4%. Já o Rio Claro foi o manancial que mais apresentou queda: 0,6 ponto porcentual. O nível passou de 63,5% para 62,9%.