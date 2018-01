Nível do Sistema Cantareira cai novamente

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira, que abastece milhões de pessoas na Região Metropolitana de São Paulo, caiu novamente neste domingo, 7. Dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) revelam que a taxa de acúmulo de água chegou a 8% da capacidade do reservatório. No sábado, 6, esse nível era de 8,1%.

A segunda parcela do chamado volume morto, que fica abaixo do nível das comportas, já está sendo utilizada no Cantareira.

Além desse sistema, os outros cinco apresentaram queda. Caso do Alto Tietê, que caiu de 5% no sábado para 4,8% no domingo. Entre um dia e outro, no Sistema Guarapiranga a queda foi de 32,2% da capacidade para 32%.

No Rio Grande, houve redução de 62,7% para 62,5%. No Alto Cotia, a queda foi de 29,9% para 29,7% e no Rio Claro, de 29,9% para 29,4%.