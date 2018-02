Nível do Cantareira volta a cair e atinge 12,1%

SÃO PAULO - Após ficar estável na sexta-feira, 18, o nível dos reservatórios do sistema Cantareira voltou a apresentar queda neste sábado,19. Segundo os dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o volume de água armazenado nas reservas passou de 12,2% para 12,1%. Na mesma data do ano passado, o índice do estava em 63,8%.

De acordo com os dados da companhia, considerado apenas o mês de abril, a pluviometria acumulada para a região do Cantareira permanece em 83,6 mm, ante uma média histórica para o período de 89,3 mm. No entanto, o atual volume de água armazenado reflete a falta de chuva ao longo de todo o verão.

No Sistema Alto Tietê, o nível dos reservatórios também caiu entre ontem e hoje, de 37,2% para 37,1%. O Sistema Guarapiranga, por sua vez, permaneceu com o nível estável na marca de 79,1%.

Na quinta-feira, dia 17, a Sabesp informou que não aplicará imediatamente o índice de reajuste estipulado pela Agência Reguladora do Estado de São Paulo (Arsesp) para a primeira revisão tarifária da concessionária. A autarquia definiu em 5,44% o valor final para o reposicionamento das tarifas, com aplicação autorizada a partir do dia 11 de maio.