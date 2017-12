Nível do Cantareira sobe mais uma vez nesta quinta-feira

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira subiu mais uma vez nesta quinta-feira, 3, segundo o relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O manancial está com capacidade de 54,6%, alta de 0,7 ponto porcentual em relação ao dia anterior. Os outros cinco reservatórios também apresentaram alta.

O Alto Tietê também em crise, teve aumento de 0,8 ponto porcentual, atingindo 36,8% da capacidade. O sistema que abastece as cidades da região de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e bairros da zona leste da capital paulista, preocupa o Palácio dos Bandeirantes mais do que o Cantareira.

A Represa Guarapiranga, que ajuda outros mananciais, teve um aumento de 1,5 ponto porcentual, atingindo 84,7%. O Alto Cotia subiu de 100,9% para 101,8% e o Rio Grande passou de 93,3% para 93,8%, enquanto o Rio Claro saiu de 94,2% e chegou a 94,5%