Nível do Cantareira se mantém em 19,7% pelo sétimo dia consecutivo

SÃO PAULO - Sem chuvas, o nível do Sistema Cantareira segue em 19,7% da capacidade neste sábado, 23, estável pelo sétimo dia consecutivo, de acordo com atualização do boletim da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O índice já leva em conta as duas cotas do volume morto adicionadas no ano passado.

