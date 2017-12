Nível do Cantareira permanece estável em 7,1% neste sábado

O nível do Sistema Cantareira, o principal reservatório de água para o abastecimento da Grande São Paulo, ficou estável neste sábado, na comparação com o dia anterior. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o patamar se manteve em 7,1%. O nível dos sistemas Alto Tietê e Alto Cotia também ficou estável de ontem para hoje. Nos sistemas Guarapiranga, Rio Grande e Rio Claro houve queda no volume de água armazenada.

O Sistema Cantareira é responsável por abastecer 6,5 milhões de pessoas e já considera as duas cotas do volume morto, acrescentadas em maio e outubro. A primeira adicionou 182,5 bilhões de litros de água da reserva técnica. Já a segunda reserva técnica considera 105 bilhões de litros.

A pluviometria divulgada pela Sabesp indica chuvas equivalentes a 0,8 milímetros de chuva no local e 1,8 mm desde o início do mês. A média histórica para janeiro é de 271,1 mm de chuva.

O nível de água nos reservatórios do Sistema Alto Tietê, responsável por abastecer 4,5 milhões de pessoas, permaneceu estável em 12%, enquanto no Alto Cotia o número ficou em 31%. As chuvas acumuladas no dia no Alto Tietê atingiram 0,4 mm. No alto Cotia, as chuvas foram mais fortes e totalizaram 4,4 mm.

No Sistema Guarapiranga, que atende 4,9 milhões de habitantes, o índice de armazenamento caiu de 40,6% para 40,5%, apesar dos 0,4 mm registrados pela Sabesp. No Sistema Rio Grande, o nível de armazenamento caiu de 72,1% para 72% entre ontem e hoje.

O Sistema Rio Claro foi aquele que apresentou maior retração no nível de água armazenada entre ontem e hoje, de 31,9% para 31,4%. A pluviometria do dia atingiu 7 mm.