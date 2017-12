Nível do Cantareira cai para 5,8% e bate novo recorde negativo

Atualizada às 19h22

SÃO PAULO - O nível do Sistema Cantareira bateu novo recorde negativo nesta segunda-feira, 6. O volume das represas que abastecem a capital e a Região Metropolitana de São Paulo chegou a 5,8%, de acordo com dados divulgados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). No domingo, o nível era de 6%.

Há exatamente um ano, o volume do Cantareira era de 40,1%. Os reservatórios do Sistema Alto Tietê também apresentaram queda de 0,2 ponto porcentual entre domingo, 5, e segunda, 6, atingindo a marca de 11,7%.

Nesta segunda-feira, a Sabesp deveria entregar o plano de contingência do Sistema Cantareira para a Agência Nacional de Águas (ANA). Nele, esperava-se que o governo definisse limites de captação para cada cenário de chuvas. A ANA divulgou nesta segunda, entretanto, que ainda não recebeu a versão final do plano de contingência.

Falta de água. Reportagem publicada neste domingo pelo Estado mostra que regiões da capital paulista que antes sofriam com as enchentes enfrentam agora a falta de água. É o caso, por exemplo, do bairro Jardim Romano.

Há cerca de um mês, eles fazem estoque em garrafas, panelas e baldes para conviver com a falta d’água noturna. Há cinco anos, a região, porém, ganhou destaque ao enfrentar um alagamento que durou mais de dois meses e atingiu 2 mil famílias. A Sabesp, porém, nega falhas no fornecimento de água.