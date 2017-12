Nível do Cantareira cai de novo um dia antes da captação do volume morto

SÃO PAULO - O volume de água do Sistema Cantareira caiu novamente. Dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) revelam que na manhã desta quarta-feira, 14, o reservatório contabilizava 8,4% da capacidade total de reservação. Trata-se de um novo recorde histórico - algo que vem sendo batido diariamente nas últimas semanas. Na terça-feira, 13, havia 8,6% de água.

Há exatamente uma semana, as represas do sistema computavam 9,6% do total. O ritmo de queda dos níveis úteis do Cantareira é elevado e, se for mantido como na última semana, esse volume pode acabar no fim de julho.

Para tentar contornar o problema, o governo Geraldo Alckmin (PSDB) pretende começar a usar a partir de quinta-feira, 16, o chamado volume morto do reservatório. Trata-se das porções de água que ficam nos níveis mais profundo das represas, por meio do uso de bombas de captação. Entenda esse processo de drenagem da água clicando aqui.