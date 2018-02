Nível do Cantareira cai após tempestades

SÃO PAULO - Mesmo com as tempestades que atingiram a Região Metropolitana de São Paulo entre a tarde de sexta-feira, 7, e a madrugada deste sábado, 8, o nível do Sistema Cantareira voltou a registrar queda, segundo a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp): o nível do manancial caiu de 11,6% para 11,5%.

As chuvas sobre o reservatório ainda não chegaram perto da média história do mês de 161,2 milímetros de água. Mas novembro já registra 93,1% de tudo que choveu no mês de setembro. O valor também é superior aos 42,5 milímetros de chuva do mês de outubro, o mais seco na história do reservatório.

Também houve queda no nível do Sistema Alto Tietê. De acordo com a Sabesp, a queda foi 8,5% para 8,4%. A chuva no início do mês fez o manancial ficar estável em 8,9% entre os dias 1º e 2. O mesmo aconteceu com o Cantareira pela primeira vez após 38 dias consecutivos de queda no reservatório. Entre os dias 3 e 4 o reservatório se manteve em 11,9%.