Nível de todos os reservatórios cai em SP; Cantareira é exceção

SÃO PAULO - Em mais um dia sem chuva consistente, o Sistema Cantareira apresentou alta nesta quarta-feira, 1.º, revelam dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O nível do manancial, que cresce pelo 26.º dia seguido, atingiu a marca de 19,1% de sua capacidade máxima, ou seja, 0,1 ponto porcentual a mais do que na véspera. No período, foi registrado 0,1 milímetro de chuva na região. Todos os outros demais reservatórios hídricos da Grande São Paulo tiveram queda.

Também pelo cálculo novo da Sabesp, o Cantareira subiu 0,1 ponto porcentual, atingindo a marca de 14,8%. Há algumas semanas, a Sabesp passou a divulgar um novo cálculo para a contagem da reserva do Cantareira, após pressão do Ministério Público Estadual. Na prática, tanto a antiga metodologia quanto a nova consideram o mesmo volume de água armazenada: 150,6 bilhões de litros. O que muda é a base de comparação. Na antiga, a divisão é feita entre o volume armazenado e o útil. Na nova, os dois são auferidos.

O Sistema Rio Grande foi o que teve, proporcionalmente, a maior queda. Ali, o nível baixou de 97,5% para 97,1%. O Rio Claro, por sua vez, caiu 0,3 ponto porcentual, chegando a 43,3%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seguida, aparecem o Guarapiranga e o Alto Cotia, que perderam 0,2 ponto porcentual cada um, atingindo, respectivamente, as marcas de 85% e 65%.

Já o Alto Tietê desceu de 22,8% para 22,7% de um dia para o outro, segundo a Sabesp. Na maioria dos mananciais, não houve chuva registrada no período. Além do Cantareira, o único manancial que teve algum acúmulo de água da chuva foi o Alto Cotia, com 0,2 mm.