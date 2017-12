Nível de todos os principais reservatórios de SP cai pelo quinto dia

SÃO PAULO - Todos os seis principais reservatórios que abastecem a capital e a Grande São Paulo voltaram a registrar queda no nível de água pelo quinto dia seguido, segundo aponta relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), publicado nesta terça-feira, 20.

Sem registrar chuvas, o principal reservatório de São Paulo, o Sistema Cantareira, caiu 0,2 ponto porcentual pela primeira vez em 2015. Com a baixa, o manancial chegou a 5,6% da sua capacidade, antes 5,8% no dia anterior. O atual cálculo da Sabesp já considera duas cotas do volume morto, de 182,5 bilhões e de 105 bilhões de litros de água, acrescentadas em maio e outubro, respectivamente.

Até o momento, o Cantareira se manteve estável apenas em quatro dias - 3, 4, 8 e 11 de janeiro. Ao todo, o reservatório já perdeu 1,6 ponto porcentual do volume armazenado de água desde o primeiro dia do ano.

As chuvas sobre a região do Cantareira têm ficado muito aquém da expectativa. Nesses primeiros 20 dias, a pluviometria acumulada é de 60,9 milímetros - cerca de 35% do volume esperado para esse período, caso a média histórica de janeiro, de 8,7 mm por dia, estivesse se repetindo.

Outros mananciais. Também sem registrar chuva, o Sistema Alto Tietê completou nesta terça uma semana de quedas consecutivas. O reservatório caiu 0,2 ponto porcentual e opera com 10,2%, contra 10,4% na segunda - número que já inclui 39,4 bilhões de litros de água do volume morto, adicionados em dezembro. Nos últimos sete dias, o reservatório caiu 1,1 ponto porcentual.

Pelo terceiro dia seguido, o Sistema Guarapiranga perdeu 0,4 ponto porcentual do seu volume de água. Sem chover sobre a região, o manancial passou de 38,9% para 38,5% da capacidade.

Já os Sistemas Alto Cotia, Rio Grande e Rio Claro caíram 0,2, 0,3 e 0,6 ponto porcentual, respectivamente. Nesta terça, os reservatórios estão em 28,5%, 68,8% e 22,6%.