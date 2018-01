Nível de todos os mananciais registra aumento neste domingo

SÃO PAULO - O nível do principal manancial de abastecimento da capital paulista e da Grande São Paulo, o Sistema Cantareira, continua apresentando aumento. Conforme dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o sistema opera neste domingo, 10, com 32,4% de sua capacidade ante 32,2% deste sábado, 9.

Esse índice tradicionalmente divulgado pela Sabesp considera o volume morto como se fosse volume útil do sistema. Já segundo o índice que calcula a reserva profunda como volume negativo, o manancial está com apenas 3,1% da capacidade ante 2,9% do dia anterior. Por sua vez, o terceiro índice está em 25% frente o de 24,9% na mesma base de comparação.

Nas últimas 24 horas, o Sistema Cantareira captou 6,6 milímetros de água das chuvas. Apesar de este domingo marcar o 39º dia consecutivo de aumento do porcentual, a pluviometria atual está longe de alcançar o patamar histórico. Em janeiro, a quantidade de água de chuva acumulada no reservatório é de 51,6 milímetros, ou 5,16 milímetros por dia, abaixo da média diária do mês de 8,5 milímetros.

Outros mananciais. Todos os outros sistemas também apresentaram aumento em seus níveis. O maior avanço foi observado no Rio Grande, que abastece 1,5 milhão de pessoas em Diadema, São Bernardo do Campo e parte de Santo André, que passou de 92,2% neste sábado para 95% neste domingo.

Na sequencia, na mesma base de comparação, ficaram os níveis do Rio Claro (de 73,9% para 76,1%); Guarapiranga (de 82,4% para 84,3%); Alto Cotia (de 91% para 92,2%) e Alto Tietê (de 25,1% para 25,7%).