Nível de água nos reservatórios do Sistema Cantareira cai para 16,1%

Apesar das chuvas do feriado, o nível de água dos reservatórios do sistema Cantareira teve nova queda nesta quarta-feira, 5. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o índice é de 16,1% - volume 0,1% menor que no dia anterior.

O sábado, 1º, foi o dia que mais choveu durante o carnaval, com 39,2 mm de precipitação, o que corresponde a 21,3% da média histórica de precipitação para março. O acumulado dos cinco primeiros dias do mês é de 44,7 mm. Durante fevereiro choveu apenas 36% do previsto para a época.

No sistema Alto Tietê, que abastece a zona leste da capital e alguns municípios da região metropolitana, também houve queda da quantidade de água de terça-feira, 4, para quarta. A escassez de chuvas na região fez com que o nível dos reservatórios baixasse de 38,4% para 38,3%.