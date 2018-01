Nível de água do Sistema Cantareira sobe pela primeira vez desde dezembro

SÃO PAULO - A chuva dos últimos dias ajudou a elevar em apenas 0,2 ponto o nível de água armazenado no Sistema Cantareira, responsável pelo abastecimento de quase 9 milhões de clientes da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) na Grande SP. De sexta-feira, 28, para este sábado, 1º, o volume de água passou de 16,4% para 16,6% e voltou ao patamar observado na quinta-feira, 27, segundo informações no portal da Sabesp. Apesar da pequena elevação, trata-se do primeiro aumento do índice dos reservatórios desde dezembro.

De acordo com os dados da Sabesp, choveu somente 73 milímetros em fevereiro, contra uma média histórica de 202,6 milímetros de chuva previsto para o mês.

No começo de fevereiro, a Sabesp anunciou uma campanha para estimular a redução no consumo, oferecendo desconto de 30% na conta de quem economizar 20% do seu consumo de água, devido a falta de chuvas. O desconto vale apenas para os consumidores abastecidos pelo Sistema Cantareira