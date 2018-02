Nível de água do Sistema Cantareira se mantém estável

SÃO PAULO - O Sistema Cantareira opera com -9,3% da capacidade neste sábado, 18, segundo o novo índice que começou a ser divulgado nesta semana pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), após determinação da Justiça de que o índice negativo fosse fornecido. Pelo número antigo, o reservatório está com 19,9%, o mesmo valor do dia anterior. É o 76º dia sem queda do manancial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Cantareira opera desde julho de 2014 exclusivamente captando água do volume morto, que fica abaixo do nível das comportas. Pelo novo cálculo, o volume das reservas técnicas é subtraído do volume armazenado, o que deixa o valor negativo.

A liminar foi concedida pelo juiz Evandro Carlos de Oliveira, da 7ª Vara de Fazenda Pública, a partir de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual (MPE) no dia 10 de abril.

A Sabesp divulga ainda o porcentual do Cantareira considerando o volume útil acrescido do volume de reserva técnica. Nesse índice, o sistema se manteve estável com 15,4% neste sábado. A Sabesp divulga ainda o porcentual do Cantareira considerando o volume útil acrescido do volume de reserva técnica. Nesse índice, o sistema se manteve estável com 15,4% neste sábado.

Na prática, tanto a metodologia que deixa o manancial com 19,9% quanto o que mostra 15,4% consideram o mesmo volume de água armazenada. O que muda é a base de comparação. Na primeira, o porcentual é resultado da divisão do volume armazenado pelo volume útil, que desconsidera o volume morto. Na segunda, a água disponível no manancial é comparada ao volume total, que traz a capacidade do Cantareira incluindo os dois volumes mortos.

Não choveu sobre o Sistema Cantareira nas últimas 24 horas. Nos 18 primeiros dias de abril, a precipitação acumulada é de 15,7 mm, 30% do esperado para o período caso a média histórica de 2,9 mm de chuva por dia estivesse se repetindo.

Outros mananciais. Os únicos reservatórios que registraram aumento do volume de água armazenada entre sexta-feira, 17, e este sábado foram o Alto Tietê e o Rio Claro, que subiram 0,1 ponto porcentual, para 22,2% e 45,1% da capacidade, respectivamente.

Já os Sistemas Guarapiranga e Alto Cotia sofreram queda no volume. O Guarapiranga opera com 83,2% da capacidade, 0,1 ponto porcentual a menos do que nesta sexta-feira, enquanto o Alto Cotia tem 65,0%, 0,2 ponto porcentual a menos.

O Sistema Rio Grande, por sua vez, ficou estável com 96,3% da capacidade.