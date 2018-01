Nível de água de todos os sistemas de São Paulo volta a cair

SÃO PAULO - O nível de água de todos os mananciais de São Paulo voltou a cair nesta sexta-feira, 4, segundo dados divulgados pela Companhia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (Sabesp).

Considerado o principal sistema, o Cantareira caiu 0,1 ponto porcentual em relação à quinta-feira e está com 15,2% da capacidade. O índice tradicionalmente divulgado pela companhia considera duas cotas de volume morto, adicionadas no ano passado.

Nos quatro primeiros dias do mês, choveu apenas 0,2 mm sobre o Cantareira - a média histórica para setembro é de 86,6 mm. O manancial não registra aumento do volume de água represada há mais de um mês: a última vez foi no dia 27 de julho, quando subiu de 18,8% para 18,9%.

Outros mananciais. O Alto Tietê chegou ao 37º dia consecutivo de queda. Nesta sexta, a redução foi de 0,1 ponto porcentual - o sistema opera com 13,3% da capacidade. O índice já leva em conta uma cota de volume morto com 39,4 bilhões de litros de água.

Responsável por atender o maior número de habitantes de São Paulo (5,8 milhões), o Guarapiranga caiu pela sétima vez seguida. Os reservatórios do sistema estão com 66,8%, ante 67,1% no dia anterior.

Com queda de 0,5 ponto porcentual, o Sistema Rio Claro foi o que mais apresentou diminuição no volume de água armazenada. O sistema opera nesta sexta com 57,9% da capacidade. No Rio Grande também houve queda: o manancial passou de 80,5% para 80,2%.

No Alto Cotia, a diminuição foi de 0,2 ponto porcentual e o sistema opera com 52,5% da capacidade.