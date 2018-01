Nível de água de todos os mananciais de São Paulo volta a cair

SÃO PAULO - O nível de água de todos os mananciais de São Paulo voltou a cair nesta quinta-feira, 6, de acordo com dados divulgados pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Este é o quinto dia consecutivo em que todos os reservatórios perdem volume armazenado de água.

O Sistema Cantareira, considerado o principal manancial de São Paulo, caiu 0,1 ponto porcentual, passando de 18,3% para 18,2% da capacidade, segundo a Sabesp. O índice já considera duas cotas de volume morto acrescentadas no ano passado.

A última vez que o manancial, responsável por abastecer 5,3 milhões de pessoas, registrou alta foi no dia 27 de julho, quando o nível subiu de 18,8% para 18,9%. Segundo o cálculo negativo do sistema, o Cantareira também caiu 0,1 ponto porcentual e está com - 11,1%.

Outros mananciais. O Sistema Guarapiranga, que atualmente é responsável por atender o maior número de habitantes de São Paulo (5,8 milhões), está com 74,7% da capacidade - o que significa diminuição de 0,3 ponto porcentual em relação ao dia anterior.

O nível do Alto Tietê caiu 0,1 ponto porcentual e está em 17,5% da capacidade nesta quinta-feira, já considerando o volume morto.

O Sistema Alto Cotia teve queda de 0,2 ponto porcentual, chegando a 59,8% da capacidade. No Rio Grande, a queda foi ainda maior: de 0,4 ponto porcentual. O Sistema opera com 87,7% da capacidade. Já o Rio Claro opera com 69,8% da capacidade, após queda de 0,3 ponto porcentual.