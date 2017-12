Nível de 6 reservatórios cai e Cantareira chega a 6% da capacidade

Os seis principais reservatórios que abastecem a capital paulista e a Grande São Paulo registraram queda no nível de água armazenada neste sábado, segundo relatório diário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O principal deles, o Sistema Cantareira, registrou queda de 0,1 ponto porcentual e opera hoje a 6% de sua capacidade. O volume armazenado de água está 1,2 ponto porcentual inferior ao registrado em 1º de janeiro. O Sistema Cantareira tem pluviometria acumulada no mês de 60,1 mm, enquanto a média histórica para o período é de 271,1 mm.

O sistema Guarapiranga registrou chuvas de 3 mm, mas mesmo assim passou de 39,9% para 39,7% de sua capacidade. O reservatório do Alto Tietê, que teve chuvas de 0,1 mm, opera com 10,6% de sua capacidade, após redução de 0,2 ponto porcentual.

Os sistemas Alto Cotia e Rio Grande também tiveram redução de 0,2 ponto porcentual. Alto Cotia passou de 29,6% para 29,4%, enquanto Rio Grande recuou de 69,9% para 69,7%. O sistema Rio Claro teve recuo maior, passando de 25,1% para 24,5%