Nível de 4 reservatórios cai e Cantareira chega a 6,2% da capacidade

SÃO PAULO - Quatro dos seis principais reservatórios que abastecem a capital paulista e a Grande São Paulo registraram queda no nível de água armazenada nesta quinta-feira, 15, segundo relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O principal deles, o Sistema Cantareira, voltou a cair 0,1 ponto porcentual pelo quarto dia consecutivo.

Após pluviometria de apenas 0,5 milímetro, o Cantareira opera com 6,2% de sua capacidade, ante 6,3% do dia anterior. Nas primeiras duas semanas de 2015, o sistema já caiu 10 vezes e o volume armazenado de água já é um ponto porcentual inferior ao registrado em 1º de janeiro. O atual cálculo da Sabesp leva em conta duas cotas do volume morto, de 182,5 bilhões e de 105 bilhões de litros de água, que foram acrescentadas em maio e outubro, respectivamente.

Segundo a Sabesp, a pluviometria acumulada em janeiro passou para 60,1 mm, menos da metade do volume esperado para esse período, caso a média histórica do mês, de 8,7 mm por dia, estivesse se repetindo.

Outros mananciais. Além do Cantareira, três reservatórios sofreram perda do volume de água. O único que subiu foi o Rio Grande, que aumentou 0,3 ponto porcentual e passou de 68,8% para 70,1% nesta quinta-feira, após chuvas de 33,6 mm.

Já o Guarapiranga, apesar de não registrar chuva entre esta quarta-feira e quinta-feira, manteve-se estável com 40% de sua capacidade depois de subir dois dias seguidos.

O Sistema Alto Tietê caiu 0,2 ponto porcentual pelo segundo consecutivo e opera com 10,9% de sua capacidade. Antes, estava com 11,1% - os números incluem 39,4 bilhões de litros de água do volume morto, adicionados em dezembro. De acordo com a Sabesp, não choveu sobre a região do manancial.

Proporcionalmente, o Sistema Rio Claro sofreu a maior baixa: 0,8 ponto porcentual. Nesta quinta-feira, o reservatório está com 25,7% da capacidade, contra 26,5% registrado um dia antes. Esta é a 16ª queda consecutiva do manancial, que já perdeu 6,8 pontos porcentuais do volume de água em 2015.

Por sua vez, o Sistema Alto Cotia caiu 0,3 ponto porcentual e opera com 29,7% de sua capacidade, ante 30% do dia anterior.