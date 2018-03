'Ninguém falou em individual' O matemático Milton Ferrari Ribeiro da Costa achou que estava fazendo um bom negócio. Com a saída do emprego e, de quebra, a perda do plano de saúde, ele procurou uma operadora para fazer um contrato familiar. "A oferta foi sempre de planos empresariais. Ninguém falou em plano individual", recorda. Feitas as contas, ele achou que valeria a pena. Para ele, mulher e o filho Vitor, R$ 1,3 mil.