Nike vai reformar campo de futebol e pistas do Ibirapuera

SÃO PAULO - O campo de futebol e três pistas de corrida do Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, terão a manutenção feita pela empresa de material esportivo norte-amerciana Nike, segundo despacho publicado nesta quinta-feira, 20, pelo prefeito João Doria (PSDB), no Diário Oficial da Cidade.

É a quarta parceria firmanda entre o tucano e o setor privado voltada para o parque. Os banheiros do espaço foram reformados pela incorporadora Cyrela, por um valor anunciado em R$ 450 mil, e o viveiro do parque, o Manequinho Lopes, teve a manutenção assumida pela Flora, empresa de cosméticos do grupo JBS, por R$ 6 milhões. Além delas, a Ambev se comprometeu a assumir sete quadras do parque, ao custo de R$ 229 mil.

No caso da Nike, o despacho não detalha o valor da parceria. A empresa deverá cuidar da sinalização das pistas de corrida e caminhada e poderá fazer atividades abertas ao público. TAmbém irá reformar o campo de futebol. Em troca, poderá fazer publicidade no parque, respeitando regras da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU), que fiscaliza a Lei Cidade Limpa, e dos órgãos municipal e estadual de proteção ao patrimônio -- uma vez que o parque é tombado.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Nike informou que "confirma a cooperação para a revitalização de equipamentos públicos como o campo de futebol, e sinalização das pistas de corrida e caminhada do Parque do Ibirapuera, uma ação que reforça o compromisso de longo prazo da marca com a cidade e os cidadãos de São Paulo", sem dar mais detalhes.