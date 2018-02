Nigerianos são presos com 120 kg de cocaína na Grande São Paulo

SÃO PAULO - Policiais civis do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) apreenderam 120,7 kg de cocaína com quatro nigerianos em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, na tarde desta segunda-feira.

Investigações indicaram que um homem de 34 anos usaria um carro para levar a droga até um imóvel na Rua Maria Olegária Barbosa Lima, no Jardim Três Marias. Ele foi abordado quando chegava ao local. Um homem de 41 anos que estava na casa também foi preso.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Dentro do veículo do suspeito foram encontrados 78 tijolos de cocaína. No imóvel, os policiais apreenderam mais 44 tijolos da droga, uma balança de precisão e R$ 5 mil.

Também foram outras duas pessoas - de 30 e 51 anos - que estavam na casa. Um terceiro suspeito - de 36 anos - fugiu ao perceber a chegada da polícia. Ele já foi identificado e teve seu passaporte apreendido. Os presos não se pronunciaram. Eles alegaram não falar português.