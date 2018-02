Nigerianos são presos ao embarcar com droga no estômago em Cumbica

Pedro da Rocha e Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Agentes da Polícia Federal detiveram, às 16 horas de segunda-feira, 18, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, Guarulhos, na Grande São Paulo, 23 nigerianos que tentavam embarcar para o continente africano em um voo da empresa aérea TAAG.

Com informações de que o grupo estaria transportando droga, supostamente cocaína, no estômago, os policiais abordaram os estrangeiros e encaminharam todos, em um ônibus, para o Hospital Geral de Guarulhos (HGG). Na mala de um deles foram encontrados cerca de oito quilos da mesma droga.

Alguns dos nigerianos já teriam expelido parte da droga durante processo de lavagem estomacal pelo qual passaram. Depois de liberados do hospital, os nigerianos vão ser levados para delegacia da Polícia Federal em Cumbica. Serão autuados em flagrante por tráfico os que estavam com a cocaína no estômago.