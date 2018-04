Ney Matogrosso fecha festa dos 458 anos de SP

Principal atração da festa de aniversário de 458 anos de São Paulo, o show de Ney Matogrosso começou pontualmente às 20 horas de ontem e levou milhares de pessoas à Praça da República, no centro. O cantor apresentou sucessos do disco Beijo Bandido e músicas de autoria dos compositores Cartola e Chico Buarque.

Um dos pontos altos do show foi quando Ney cantou Nada Por Mim, de Paula Toller e Herbert Vianna. Nesse momento, o público acompanhou o cantor em uníssono.

Ney fez também uma homenagem a Elis Regina ao cantar Fascinação. A cantora morreu em janeiro de 1982.

O cantor elogiou a tradição musical de São Paulo e se disse muito grato à cidade. "Aqui é meu berço musical", disse Ney ao público do show, que durou cerca de duas horas.

O público era diversificado, com presença de jovens e idosos. A aposentada Maria de Lourdes Ribeiro, de 75 anos, assistiu ao show pela primeira vez. "Como é perto da minha casa, eu pude vir a pé", contou a moradora do Largo do Arouche.

O estudante de Arquitetura Daniel Marques de Lima, de 26 anos, disse que não perde um show de Ney Matogrosso. "E esse eu não podia perder, porque era de graça. Sempre vou aos shows do aniversário da cidade. São de graça."

A única crítica ao show ficou para a estrutura precária. Havia apenas um telão para que todo o público da praça pudesse acompanhar a apresentação.

Atividades. Milhares de pessoas comemoraram o aniversário de São Paulo participando de atrações pela cidade. As atividades começaram logo cedo, às 9 horas, com o World Bike Tour. Cerca de 8 mil pessoas participaram da largada na Ponte Octavio Frias de Oliveira, na zona sul. De manhã, houve a distribuição do tradicional bolo de aniversário da cidade, no Bexiga, no centro.

Cerca de 2,2 mil aproveitaram para conhecer melhor a cidade, fazendo passeio turístico de trólebus. Outras 250 usaram o roteiro do programa Turismetrô.

No Vale do Anhangabaú, um dos destaques foi a apresentação do maestro João Carlos Martins com a bateria da Vai-Vai, ao meio-dia. O Mercado Municipal comemorou 79 anos com Neguinho da Beija-Flor. Os shows seguiram até a noite.

Ontem à noite, a Polícia Militar ainda não havia fechado o balanço do público presente às apresentações.