Nevoeiro prossegue hoje pela manhã A forte neblina na região da Imigrantes continua hoje até o meio da manhã. Segundo o meteorologista da Climatempo Marcelo Pinheiro, a névoa na serra é comum nesta época do ano. Ontem, estava mais forte por causa de uma frente fria que acabava de passar pelo Estado, o que causou ventos úmidos vindos do litoral na direção do continente.