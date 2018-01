Nevoeiro fecha aeroporto de Cumbica e 12 voos são alternados

Um forte nevoeiro que cobriu a região metropolitana de São Paulo na manhã desta terça-feira, 19, manteve o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, fechado para pousos por quase 2 horas.

Veja também:

Depois de nevoeiro, capital terá sol e dia sem chuvas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por conta do fechamento, cerca de 12 chegadas foram alternadas para outros aeroportos, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

As aterrissagens foram proibidas no período das 7h02 às 8h40, quando o aeroporto abriu para operações visuais. A neblina que permanecia na região obrigou a operação de pousos com a ajuda de aparelhos às 9h10. As decolagens permaneceram com a ajuda de instrumentos.

Entre os voos alternados, sete eram pousos nacionais. Deste total, seis foram desviados para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas, e um foi para o Galeão, no Rio.

Nas chegadas internacionais, quatro foram para o Aeroporto Tom Jobim, no Rio, e um para o Aeroporto de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte.