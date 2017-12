Nevoeiro fecha Congonhas para pousos e decolagens por 1 hora

SÃO PAULO - O nevoeiro que atingiu a capital na manhã desta quinta-feira, 30, causou o fechamento para pousos e decolagens do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista. Até as 11h, dos 86 voos programados, 28 sofreram atrasos e 15 foram cancelados, segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

Às 7h05, o aeroporto foi fechado para pousos e, às 7h37, para decolagens. A reabertura para as decolagens ocorreu às 8h18 e, para pousos, às 8h46.

Ainda de acordo com a Infraero, ao menos quatro voos tiveram de ser desviados para outros aeroportos.

Segundo o meteorologista do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) Thomaz Garcia, o nevoeiro se formou entre 5 horas e 6 horas e deve continuar nos próximos dias.

"O tempo deve continuar estável, com muito sol e condições para formação de nevoeiros na madrugada e no início da manhã. As mínimas devem ficar em torno de 11ºC e 12ºC e máximas de 26ºC a 27ºC até sábado."