Nevoeiro exige pé no freio

Não devem ser feitas em casos de muita neblina, sobretudo quando a visibilidade estiver reduzida a menos de 100 metros. O motorista deve reduzir a velocidade e manter distância do veículo que está à frente.

2. Faróis. Por causa do reflexo causado pelas gotículas de água, nunca use farol alto em locais com neblina, pois ofusca a visão.

3. Pisca-alerta. Nunca o utilize em movimento. O motorista que vem atrás pode achar que o veículo está parado e desviar abruptamente.

4. Acostamento. Nunca pare na pista e evite também qualquer parada no acostamento. Se necessário, procure um posto.

5. Limpador. Use limpador de para-brisa, desembaçador e lavador de vidros. Não passe a mão no vidro para tentar limpá-lo.