Nevoeiro em São Paulo obriga desvio de voos para o Galeão

SÃO PAULO - O nevoeiro que cobriu a cidade de São Paulo nesta terça-feira, 8, impediu a aterrissagem de dois voos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Região Metropolitana.

De acordo com a concessionária que administra o terminal, a GRU Airport, um voo que vinha do Peru e estava previsto para pousar às 4h55 em Cumbica teve de ser desviado para o Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O mesmo aconteceu com um voo que vinha do Chile e tinha previsão de aterrissagem às 6h25.

Ainda segundo a GRU Airport, o aeroporto opera com uso de instrumentos, mas não há restrições.