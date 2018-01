Nevoeiro em Cumbica faz 25 voos serem remanejados

SÃO PAULO - Pelo menos 25 voos que deveriam pousar no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, nesta manhã de terça-feira, 15, foram alternados para outros aeroportos do país, por conta do forte nevoeiro que encobre a região.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), o aeroporto operou com visibilidade abaixo do mínimo recomendado para pouso das 6h24 até as 8h56, quando começou a operar com auxílio de instrumentos.

As 25 chegadas, entre nacionais e internacionais, foram alternadas para os aeroportos de Confins, em Belo Horizonte, Ribeirão Preto e Campinas, no interior de São Paulo, e para o Tom Jobim e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, segundo a Infraero.