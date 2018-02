Nevoeiro deve se dissipar na capital O nevoeiro que prejudicou as operações dos Aeroportos de Congonhas e Cumbica nos últimos três dias não deve voltar hoje. Segundo a Climatempo, está prevista somente névoa, fenômeno mais brando que limita a visibilidade só para distâncias maiores de 1 km. Na manhã de ontem, segundo a Infraero, os dois aeroportos funcionaram com ajuda de instrumentos. Até as 22h, 26 voos (10,9%) atrasaram e 11 (4,6%) foram cancelados em Congonhas. Em Guarulhos, foram 31 voos (13,1%) atrasados e 8 (3,4%) cancelados.